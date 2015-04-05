20 ألف مدني يعيشون تحت القصف بمخيم اليرموك

آثار الدمار بمخيم اليرموك (الجزيرة)

أوضاع إنسانية غير مسبوقة يشهدها قرابة 20 ألف مدني، بينهم أكثر من 3500 طفل، يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة في مخيم اليرموك منذ محاولة "تنظيم الدولة" دخول المخيم والسيطرة عليه يوم الأربعاء الماضي وهو ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل من ساكني المخيم حتى الآن.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ثلاثة من القتلى وجدوا دون رأس في إحدى حارات مخيم اليرموك، ويُعتقد أن عناصر من "تنظيم الدولة" قاموا بقطع رؤوسهم.

فيما قُتل ثلاثة آخرون إثر قصف تنظيم الدولة للمخيم، وهم "جمال خليفة"، و"عبد اللطيف الريماوي"، و"محمد صالح عيس"، كما قُتل "محمد خير تميم" برصاص قناص يتبع لتنظيم الدولة، وقُتل "رضوان الأحمد" إثر قصف للقوات الحكومية السورية.

وقُتل 5 آخرون أثناء الاشتباكات الدائرة بين المسلحين في المخيم، وهم "ماجد العمري"، و "عبد الله حسن عبد الله"، و "عمر الخطاب"، و"علاء درباس" و"عبد الله ماهر سالم".

وقالت "الشبكة" في بيان لها إنه من المؤكد أن هناك قتلى آخرون سقطوا إما بسبب القصف الذي قام به النظام السوري خصوصاً يوم أمس أو بسبب الاشتباكات الدائرة بعنف داخل المخيم ولكن لم نتمكن من توثيق سوى هذه الحالات الثلاثة عشر بسبب الأوضاع الميدانية فائقة الصعوبة في المخيم.

وكما هو معلوم فغن المخيم يخضع لحصار خانق تفرضه القوات السورية منذ 637 يوماً ويشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ أكثر من 717 يوماً ويقوم الناس باستعمال المولدات الكهربائية كبديل كما يستمر انقطاع المياه عن المخيم لليوم 207 على التوالي.

من جانبه قال عمار عيسى عضو الهيئة الطبية في مخيم اليرموك إن الأوضاع الإنسانية في المخيم تمثل كارثة حقيقية تستلزم التدخل الفوري من الجهات كافة لإنقاذ المصابين والمرضى.

وقال عيسى إن الأطباء لم يتمكنوا من إجلاء الجرحى بسبب المعارك، وعلى العالم أن يهبَّ لإنقاذ مخيم اليرموك.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة المواطنين السوريين والفلسطينيين في مخيم اليرموك في دمشق، ودعت إلى حمايتهم.

وأكد المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنوروا" الحاجة إلى عمل سياسي موحد لحل أزمة المخيم.

وكان المكتب الاعلامي لما يعرف بولاية دمشق التابع لتنظيم الدولة قال إن مقاتلي التنظيم سيطروا على منطقة المربع الامني آخر معاقل كتائب أكناف بيت المقدس بمخيم اليرموك جنوب دمشق.

وأضاف أن مقاتلي التنظيم أسروا عدد من مقاتلي أكناف بيت المقدس واستحوذوا على متفجرات وأسلحة.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة بالمخيم أكدت في وقت سابق أنها استعادت مواقع كان يسيطر عليها التنظيم في محيط دوار فلسطين على الأطراف الشرقية للمخيم وقتلها عددا من مسلحي التنظيم.

تزامنت هذه التطورات مع إلقاء قوات النظام السوري 8 براميل متفجرة على مناطق متفرقة بالمخيم ومحيطه ما أدى إلى اصابات بين المدنيين.

ومنذ الأربعاء الماضي اشتعل هاشتاغ مخيم اليرموك بالغضب نتيجة تلك الأحداث الإجرامية، فضلاً عن التظاهرات التي جالت غزة وخان يونس بفلسطين تنديداً بهذه الأعمال الوحشية بحق اللاجئيين، وكانت هذه أبرز التعليقات:

هاشتاغ: #مخيم-اليرموك

Karooze ‏@karoooze

مو عارفين كيف تقضوا عليهم موتوهم من الجوع وماكفاكم ! وهلا شي حصار من النظام وشي داعش !

Faisal Maradweh ‏@FaisalMaradweh

الكيان الصهيوني دائم العمل على استهداف المخيمات لطمس الهوية وروح المقاومة وحق العوده الان اتباعه يكملو دوره.

waleed zakarneh ‏@waleedclaro

تركت #داعش قتال #الجوع_الكافر لأن كفره كفر أصلي وقتلت الصابر على كفر الجوع بحجة الردة

Moh Jouda ‏@jouda_mjouda8

في أي منطقة حرب تجد الالاف يهرولون للهرب منها ولكن في #مخيم_اليرموك هنالك من يرفض التهجير مجدداً و يبقى صامداً .

ahmed ajweh ‏@ahmedajweh1

يُقاوم نازفاً وحده بجسده العاري .. الجائع والمذبوح لكَ #فلسطين أيْها المخيم .. كُلّما ضاقت عليك . اتسعت رُقعة العودة فاصمد

محمد الجبور ‏@mohammed_jbour

تركت #فلسطين وارجع اترك المخيم أكيد لا ..

Yahea ‏@Yahea_Aljuba

الساكت عن #مخيم_اليرموك شيطان أخرس!

عااائشه ‏@ays_123456789

يقتلون الفلسطنيين في #مخيم_اليرموك ثم يأتون ويقولون قادمون يا أقصى ؟؟!

دعاء الشريف – غزة ‏@anadoaa7

اليرموك له بيعة في عنق كل فلسطيني، فقد خرج منه كل فدائي، ومر به كل قائد

وسام عبيد ‏@WissamObeid

لو خير أهل اليرموك اليوم: هل تفرون الى دولة الاحتلال؟ لن يبقى احد يمارس الوطنية مع البراميل المتفجرة

فقيه الحب ‏@malikadnandaqdo

كيف طلعت الشمس على #اليرموك يا تُرى ؟ أيقوى الصباح على الصمود حين يتنفس رائحة البارود ؟

رائد اشنيورة ‏@RaedShniowrah

ما يحدث في اليرموك، سببه الرئيسي غباء مستفحل في القيادة الفلسطينية تاريخيًا.