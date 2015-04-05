مصرع شرطي وإصابة 3 في انفجار بالقاهرة

قالت مصادر أمنية إن انفجاراً وقع على جسر في منطقة الزمالك بالقاهرة، وأسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت المصادر أن خبراء المفرقعات يمشطون محيط الانفجار للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

كما دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية مشددة عقب وقوع الانفجار، وسياراتٍ إسعاف لنقل المصابين.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إن مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة ثقيلة ورشاشة نقاطاً أمنية وأقساما للشرطة في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء.

وقال شهود عيان إن قوات قسم الشيخ زويد مدعومة بقوات من الجيش ردت بإطلاق نيران كثيفة على المهاجمين، وبدأت حملة أمنية مكثفة لملاحقتهم، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

من جانب آخر قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة المصرية قتلت شخصاً خلال حملة دهم واسعة في محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر أن الشرطة قتلت هذا الشخص بدعوى أنه مؤسس تنظيم "أجناد مصر" الذي يستهدف ضباط الشرطة والجيش.

وكانت جماعة "أجناد مصر" أعلنت مسؤوليتها عن عدة حوادث من قبل، أبرزها التفجيرات التي وقعت في مناطقِ قصر الاتحادية بمصر الجديدة، والطالبية بالجيزة، والألف مسكن بعين شمس، وجامعة حلوان.

يُذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في مايو الماضي بحظر جماعة أجناد مصر وأعلنتها جماعة إرهابية.