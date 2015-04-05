ريال مدريد يسحق غرناطة بتسعة أهداف لواحد

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه الخامس

انتفض ريال مدريد بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ودك مرمى ضيفه المتواضع غرناطة بتسعة أهداف مقابل هدف الاحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان نصيب رونالدو خمسة أهداف في الدقائق 30 و36 و38 و54 و90، وأضاف الويلزي غاريث بايل (25) والفرنسي كريم بنزيمة (52 و57) ودييغو ماينز (83 خطأ في مرمى فريقه) الاهداف الاخرى، وجاء هدف غرناطة الوحيد بواسطة روبرت ايبانييز (74).

واعاد ريال الثاني الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة، بواقع 68 نقطة مقابل 67، بانتظار مباراة الفريق الكاتالوني مع مضيفه سلتا فيغو في وقت لاحق.

ويأتي هذا الفوز العريض لريال مدريد بعد خسارته الكلاسيكو أمام برشلونة في كامب نو 1-2، وقبل المواجهتين الساخنتين ضد غريمه وجاره اتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وهو أكبر فوز في تاريخ النادي في الليغا، وهي المرة الثانية التي يفوز بها بهذه النتيجة بعد الأولى على ريال سوسييداد في 17 ايلول/سبتمبر 1967.

وتحكم ريال مدريد بمجريات المباراة تماما بحكم فارق الامكانات الفنية الهائلة بين الطرفين، ففريق العاصمة ينافس على اللقب وايضا على لقب دوري ابطال أوروبا، في حين أن غرناطة يكافح من أجل تجنب الهبوط، فهو يحتل المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 23 نقطة فقط.