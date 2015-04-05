دراسة: بيض الدجاج يقي الرجال من "السكري"

كشفت دراسة علمية جديدة أن بيض الدجاج يحمي الرجال من الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وذلك خلال أجراء علماء من الجامعة الشرقية في فنلندا دراسة مكرسة لمعرفة احتمالات تطور مرض السكري.

وقد خضع لهذه الدراسة أكثر من ألفي رجل أعمارهم تتراوح بين 42-60 سنة، وتابع الباحثون حالتهم الصحية خلال 20 سنة.

وخلال فترة الدراسة أصيب أكثر من 430 منهم بالنوع الثاني من مرض السكري ،وعند التقصي تبين أن الرجال الذين تناولوا أربع بيضات في الأسبوع انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 37 بالمائة، مقارنة بالذين كانوا يتناولون بيضة واحدة فقط.

تجدر الإشارة الى أن بيض الدجاج مادة غذائية مفيدة جداً حيث تحتوي البيضة على 6.5 غرام بروتين، و5.7 غرام دهون مستحلبة ،كما تحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

ومع ذلك ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري بعدم زيادة كمية البيض التي يتناولونها لأن هذا يزيد من فرص تطور أمراض القلب.