الكاف يقبل قرارات المحكمة الرياضية الدولية بشأن المغرب

رئيس الكاف عيسى حياتو

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاحد قبوله لقرارات محكمة التحكيم الرياضية التي قضت الاسبوع الماضي بإلغاء عقوبة حرمان المغرب من المشاركة في النسختين القادمتين من كأس الامم في 2017 و2019.

وقالت المحكمة الرياضية يوم الخميس الماضي إن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب "تعتبر لاغية" باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجريد المغرب من حق استضافة كأس الأمم بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب "قوة قاهرة" تتعلق بانتشار فيروس الايبولا القاتل في غرب افريقيا.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان الاحد بعد اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة "اللجنة التنفيذية أحيطت علما بأن محكمة التحكيم الرياضية قررت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها التذرع ببند ‘الضرورة القصوى’ فيما يخص انتشار فيروس الايبولا… بالإضافة لذلك اعترفت المحكمة الرياضية بمسؤولية (الاتحاد المغربي) عن خرق المادة رقم 7 من لوائح الاتحاد الافريقي."

وأضاف "وبناء عليه وصلت محكمة التحكيم الرياضية للنتيجة نفسها التي توصلت لها اللجنة التنفيذية (بالاتحاد الافريقي) لكنها قررت تقليص العقوبات المفروضة.

"ويلتزم الاتحاد الافريقي – الذي التحق بسلطة التحكيم الخاصة بالمحكمة الرياضية – بتطبيق القرارات وسيتوافق مع هذا الحكم رغم التناقض الملحوظ للقرار." وستسحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2017 هذا الأسبوع في القاهرة.