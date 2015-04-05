البث الحي
منوعات

الكاف يقبل قرارات المحكمة الرياضية الدولية بشأن المغرب

5/4/2015

رئيس الكاف عيسى حياتو

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاحد قبوله لقرارات محكمة التحكيم الرياضية التي قضت الاسبوع الماضي بإلغاء عقوبة حرمان المغرب من المشاركة في النسختين القادمتين من كأس الامم في 2017 و2019.

وقالت المحكمة الرياضية يوم الخميس الماضي إن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب "تعتبر لاغية" باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجريد المغرب من حق استضافة كأس الأمم بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب "قوة قاهرة" تتعلق بانتشار فيروس الايبولا القاتل في غرب افريقيا.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان الاحد بعد اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة "اللجنة التنفيذية أحيطت علما بأن محكمة التحكيم الرياضية قررت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها التذرع ببند ‘الضرورة القصوى’ فيما يخص انتشار فيروس الايبولا… بالإضافة لذلك اعترفت المحكمة الرياضية بمسؤولية (الاتحاد المغربي) عن خرق المادة رقم 7 من لوائح الاتحاد الافريقي."

وأضاف "وبناء عليه وصلت محكمة التحكيم الرياضية للنتيجة نفسها التي توصلت لها اللجنة التنفيذية (بالاتحاد الافريقي) لكنها قررت تقليص العقوبات المفروضة.

"ويلتزم الاتحاد الافريقي – الذي التحق بسلطة التحكيم الخاصة بالمحكمة الرياضية – بتطبيق القرارات وسيتوافق مع هذا الحكم رغم التناقض الملحوظ للقرار." وستسحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2017 هذا الأسبوع في القاهرة.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"