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9 قتلى من عائلة واحدة بضربة جوية قرب صنعاء

4/4/2015
 

قال سكان يوم السبت إن غارة جوية على قرية قرب العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل تسعة أفراد من عائلة واحدة في هجوم على ما يبدو نفذه تحالف تقوده السعودية ضد المقاتلين الحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا ولا يزال بعض المواطنين تحت الأنقاض.

وتستهدف العملية التي تنفذها السعودية ودول سنية أخرى دحر الحوثيين المتحالفين مع إيران والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحيلولة دون سيطرتهم على اليمن بالكامل وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وقال سكان قرب قرية عكاش القريبة من معسكر للقوات الجوية على جبل النبي شعيب إن الغارة الجوية نفذت مساء الجمعة وقتل فيها تسعة أشخاص.

وقالت سبأ إن رجلين وامرأة وستة أطفال من عائلة واحدة قتلوا في الغارة.

وعرضت الوكالة صورة على موقعها الالكتروني لجثث ثلاثة أطفال وعليها ورقة كتب عليها تاريخ الثالث من أبريل 2015.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم السبت بعدما دعت روسيا لاجتماع لمناقشة اقتراح بوقف الغارات الجوية في اليمن لفترة لأغراض إنسانية.

وفر هادي من عدن الأسبوع الماضي في مواجهة هجوم الحوثيين الذين ما زالوا يتقدمون رغم الغارات الجوية التي بدأت بقيادة السعودية قبل تسعة أيام بهدف صدهم وإعادة هادي إلى السلطة.

 

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