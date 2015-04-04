عاصفة الحزم: واعون بحجم المسؤولية تجاه الشعب اليمني

المتحدث باسم تحالف عاصفة الحزم

قال المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيري إن قيادة قوات التحالف عندما شكلت بتوجيه سياسي من دول التحالف كانت تعي حجم المسؤولية تجاه الشعب اليمني الشقيق وتجاه أمن وسلامة المنطقة، وإحدى أهم هذه المسؤوليات هو الجانب الإنساني.

وأوضح المتحدث أن الصحف ووسائل الإعلام تناولت خلال الأيام الماضية موضوع إجلاء الرعايا من داخل اليمن، وموضوع تسهيل العمل الإنساني الموجه للشعب اليمين الشقيق ، لافتا الانتباه إلى أن القيادة سبق وأن دعت منذ اليوم الأول جميع الجهات للتواصل مع فرق العمل والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لتسهيل إجراءاتهم.

وتابع عسير أن هناك أسباب منطقية لتسهيل إجراءات الأعمال الاغاثية وإجلاء الرعايا ، منها التأكد أن هذه الأعمال لا تتقاطع مع عمليات جارية في نفس المواقع ، وبالتالي تعرض حياتهم للخطر، والتأكد من أن هذه الأعمال الإغاثية وإجلاء الرعايا إما أن تكون في الاتجاه الصحيح والوصول للأشخاص المعنيين وألا تصل للجماعات الإرهابية، والتأكد في نفس الوقت انهم هم فعلا رعايا الدولة وليس تابعين للقيادات المنتمية للميليشيات الحوثية وغيرهم .

وأضاف أن هذه الإجراءات طبيعية، حيث كان هناك تواصل من كثير من الدول التي أعلنت رغبتها في إجلاء رعاياها بطريقة منظمة بالتنسيق مع قيادة التحالف, مشيرا إلى أن ما يرد في وسائل الإعلام غير دقيق بسبب عدم وجود المعلومة الحقيقية، وقيادة التحالف تشرف وتسعد بتوفر المعلومة للإعلاميين .

وأفاد أن إجلاء الرعايا يتم عن طريق التنسيق مع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية والجهات الأخرى ذات الاهتمام ، مؤكدا أن قيادة التحالف شكلت اليوم ، لجنة تهدف إلى أن تكون الإجراءات بشكل أسرع ومنظم للمنظمات الإنسانية المعترف بها فقط, حتى لا يكون المجال مفتوحا إلا لهذه الجهات المعروفة، مطالبا من الإعلاميين التواصل مع هذه اللجنة من خلال الأرقام المعلنة ، بالإضافة إلى البريد الالكتروني المخصص على موقع وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة الإجراءات الكترونيا .

ولفت المتحدث الانتباه إلى عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء اليوم من تعطيل مهمات الصليب الأحمر, مؤكدا أن رحلاتهم مجدولة ليوم الغد ولا يوجد أي تعطيل، وانه كان هناك تغيير من قبل الصليب الأحمر بطريقة إيصال الشحنات, وتغيير للمواقع والجهات التي سترد منها الطائرات .