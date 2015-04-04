حركة الشباب الصومالية تتوعد كينيا "بحمامات دم"

جندي كيني اثناء التصدي لهجوم مسلح

هدد مسلحو حركة الشباب الصومالية السبت بشن حرب طويلة على كينيا تجعل مدنها حمراء بحمامات دم بعد أن قتل مسلحون من الحركة نحو 150 طالبا في هجوم على جامعة كينية يوم الخميس. وكان أربعة مسلحين ملثمين ينتمون للحركة اقتحموا حرم كلية بجامعة جاريسا في مدينة جاريسا التي تقع في شمال شرق البلاد على بعد 200 كيلومتر من الحدود الصومالية وطاردوا الطلاب وقتلوهم في أسوأ هجوم في كينيا منذ نحو 20 عاما.

من جانبه قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا السبت إن حركة الشباب الصومالية التي قتلت قرابة 150 شخصا في هجوم على جامعة كينية لن تتمكن من إقامة خلافة إسلامية في بلاده. وأضاف كينياتا في كلمة بثها التلفزيون وتحدث فيها عن الهجوم الذي وقع يوم الخميس إن كينيا ستفعل "كل شيء للدفاع عن أسلوب حياتنا" وحث مسلمي البلاد على تقديم المزيد من المساعدة للقضاء على العناصر المتطرفة. وقال إن مهمة مكافحة الارهاب أصبحت أصعب لأن "مدبري وممولي هذه الأعمال الوحشية أصبحوا مترسخين في مجتمعاتنا

وأعلنت كينيا حالة التأهب بعد الهجوم الذي أثار جماعات مسيحية أفزعتها شهادات ناجين قالوا إن المسلحين سعوا لاحتجاز المسيحيين لقتلهم وأبقوا على حياة المسلمين.

وقالت الحركة في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني "لن تضمن أي إجراءات وقائية أو أمنية سلامتكم ولن تحبط أي هجوم آخر أو تمنع حمام دماء من الوقوع في مدنكم." كما توعدت حركة الشباب بحرب طويلة ومروعة قائلة إن المدن الكينية "ستخضب بلون الدماء الأحمر". وأضافت "هذه ستكون حربا طويلة ومرعبة ستكونون أنتم أيها المواطنون الكينيين أولى ضحاياها."

وقال وزير الداخلية الكيني جوزيف نكايسيري في وقت متأخر من مساء الجمعة إن عدد قتلى الهجوم على جامعة جاريسا ارتفع إلى 148. وأضاف أن الشرطة تحقق مع خمسة من المشتبه بهم بعد اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين يوم الجمعة. وهجوم يوم الخميس هو الأكبر في كينيا منذ 1998 عندما فجر تنظيم القاعدة السفارة الأمريكية في العاصمة نيروبي مما أسفر عن مقتل ما يربو على 200 شخص.