تنظيم الدولة يسيطر على مخيم اليرموك للاجئين بدمشق

تنظيم الدولة في سوريا (الجزيرة)

قالت مصادر للجزيرة، إن تنظيم الدولة سيطر على معظم أحياء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر جنوب دمشق وكامل مخيم فلسطين، وذلك بعد معاركَ مع كتائب أكناف بيت المقدس أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وكان التنظيم شن أمس هجوما جديدا مكّنه من السيطرة على أهم الأحياء والشوارع في اليرموك، إضافة إلى مخيم فلسطين المجاور له، وقُتل في الهجوم عدد من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

وقد أعلنت الهيئة الطبية العامة لجنوب دمشق سحب كوادرها من مستشفى التقوى في المخيم بعد سيطرة تنظيم الدولة عليه.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السكان حصاراً خانقاً من قبل قوات النظام السوري.

ودانت الخارجية الأمريكية هجوم تنظيم الدولة على مخيم اليرموك اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر جنوب دمشق، كما دانت هجمات قوات النظام الأسبوع الماضي ضد المدنيين في عدد من مناطق سوريا.

من جهة أخرى، قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون نتيجة سقوط صاروخ أرض ـ أرض أطلقته قوات النظام على حي صلاح الدين غربي مدينة حلب.

كما أُسقطت عدة براميل متفجرة على حيي الصاخور وهنانو، فأحدثت أضراراً مادية.

وفي إدلب، أفاد مراسل الجزيرة أن عددا من الأشخاص قتلوا وجرح آخرون في قصف لطائرات النظام على أحياء ومساجد تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وأضاف المراسل أن طائرات النظام استهدفت بخمس غارات متتالية مساجد في المدينة تزامنا مع صلاة الجمعة.

من جانبها، أعلنت قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على أجزاء من قرية المسطومة، جنوب مدينة إدلب اثر مواجهات مسلحة مع قوات النظام وأسفرت عن تدمير المعارضة مستودعا للذخيرة وآليات وأبنية كانت تتمركز فيها قوات النظام.

وقالت المعارضة إنها نفذت عمليات تمشيط داخل القرية، وإن الاشتباكات ما تزال مستمرة بينها وبين قوات النظام في محيط معسكر المسطومة القريب.

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية الأردني "حسين المجالي" إن معبر جابر الحدودي الاستراتيجي مع سوريا سيظل مغلقاً لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، جاء تأكيد المجالي أثناء تفقد الوزير لهذا المركز الحدودي.