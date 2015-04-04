الصين: أول محطة طاقة بالوقود الحيوي والطاقة الشمسية

بدأت أول محطة توليد كهرباء صينية مدارة بالوقود الحيوي والطاقة الشمسية سوياً المرحلة الأولى من تشغيلها.

وقد بدأت هذه المحطة الكائنة بمقاطعة تشيجيانغ بشرقي البلاد في تشغيل مولدين بالوقود الحيوي بسعة إنتاجية قدرها 162 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنوياً.

ولكي يحقق المولدان هذه النتيجة فانهما سيستهلكان 250 ألف طن من الوقود الحيوي الذي يستخرج من مخلفات زراعية.

وستشهد المحطة أيضا تركيب نظام توليد للطاقة بالأشعة الشمسية بسعة 1.44 ميجاوات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وينتظر أن يبدأ التشغيل بعد أربعة أشهر، لكي يضيف 1.3 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء في العام للشبكة الكهربائية، وهي التي تعادل إنتاج محطة تدار بالفحم وتحرق 430 طناً منه.