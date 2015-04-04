الحوثيون يعتقلون قيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح

شعار حزب التجمع اليمني للإصلاح

نفذ مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثية (السبت) حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال مصدر من الحزب، طلب عدم الكشف عن هويته للصحافة، إن قوات تابعة للحوثيين داهمت عددا من المنازل التابعة لقيادات الحزب ولنشطاء مناهضين للحوثيين وتم اعتقال العشرات منهم.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين اقتحموا مقر الدائرة الأولى والثانية، إضافة إلى الدائرة 12، والدائرة العاشرة للحزب، والمؤسسات الخيرية التابعة لها.

وكان عضو اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين رضوان الحيمي قد قال في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: "على وزارة الداخلية سرعة إلقاء القبض على قيادات حزب الإصلاح وتكون المعسكرات والمطارات والمؤسسات الحكومية المستهدفة من قبل قوات التحالف سجنا لهم. هذا ورفضت مصادر تابعة لجماعة الحوثيين التعليق على هذا الخبر.

ويأتي ذلك بعد بيان أصدره الحزب أعلن فيه تأييده لعملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين، حيث ذكر البيان أن عاصفة الحزم ستعيد الأمور إلى نصابها في اليمن.