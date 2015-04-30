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كيري: يجب ملاحقة الأسد على جرائمه بحق السوريين

30/4/2015

وزير الخارجية الأميركي – جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون  كيري إن الأسد ليس جزء من مستقبل سوريا وإنه فاقد للشرعية و أضاف أنه يجب ملاحقته قضائيا على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

جاء ذلك خلال لقاء كيري و رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة  والذي دعا واشنطن الخميس إلى المساعدة في إقامة مناطق آمنة داخل سوريا في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، وأثناء لقائه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مبنى الخارجية الأميركي، شكر خوجة الولايات المتحدة لتقديمها أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات للشعب السوري منذ اندلاع أعمال العنف في 2011  .

من جانبه قال كيري إن الوضع في سوريا "لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل، وهو كارثي، وله تاثيرات كبيرة ، على كل من المجتمعات المحيطة" حيث أن ثلاثة أرباع الشعب السوري أصبح مشردا .

واضاف كيري أن نظام الأسد "فقد كل شعور بالمسؤولية"، مضيفا أنه يجب أن يحدث انتقال "الى حكومة تمثل جميع افراد الشعب ويمكنها ان تصلح هذا الضرر غير العادي".  ، وقال أيضا أن "الاسد انشغل في تدمير بلاده من اجل مصالحه الخاصة"، مضيفا ان الاسد "يستقطب الارهابيين" واضاف "لدينا امل كبير انه في الايام القليلة المقبلة سيتمكن الناس من العثور على طريق جديد لاستعادة طبيعة سوريا وسيتمكنون من وقف هذه الكارثة الانسانية الاستثنائية".

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