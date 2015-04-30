المقاومة الشعبية تحكم سيطرتها على غالبية مطار عدن

نجح مقاتلو المقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية من إحكام سيطرتهم على أجزاء واسعة من مطار مدينة عدن، كما تمكنوا من الاستيلاء على تبة الزنقل المطلة على شارع الأربعين في مدينة تعز، في وقت قصف طيران التحالف الأربعاء مواقع لـجماعة الحوثي وحلفائهم في محافظات يمنية عدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن معارك عنيفة تدور بين المقاومة ومسلحي الحوثي وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح داخل مطار عدن.

وقال إن ثلاثة عشر مسلحا حوثيا لقوا حتفهم خلال المعارك، وإن مقاتلي المقاومة يطبقون الحصار على الحوثيين المتمركزين داخله.

وقبل اندلاع القتال حول المطار الذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة, اقتحم مسلحون موالون للحوثيين منازل في منطقة خور مكسر الواقعة وسط عدن, واعتقلوا داخلها رجالا بشبهة الانتماء للمقاومة

وقال شهود إن المسلحين أخرجوا إثر ذلك عددا ممن تم اعتقالهم, وأطلقوا عليهم الرصاص في الشارع. ووفقا لمصادر أمنية, فإن القوات الموالية للحوثيين سيطرت في خور مكسر على منطقة تمتد من القنصلية الروسية حتى منطقة كريتر المجاورة.

وتمكن الحوثيين وحلفاؤهم من التوغل مجددا في خور مكسر إثر قصف بالأسلحة الثقيلة أشعل حرائق في منازل ومحال تجارية

وقتل 11 مدنيا قنصا أو بالقذائف خلال أحدث توغل للحوثيين في منطقة خور مكسر, في حين اضطرت عشرات العائلات للنزوح عن ديارها وفقا لمصادر محلية. يذكر أن مسلحي الحوثي يسيطرون بنسبة كبيرة على منطقتي خور مكسر والمعلا، فضلا عن المطار الدولي بعدن.

وفي مدينة تعز، تعرّض المجمع القضائي لقصف بقذيفة مدفعية من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح المتمركزين في معسكر الأمن المركزي.

وقد تمكنت المقاومة الشعبية من الاستيلاء على تبة الزنقل المطلة على شارع الأربعين إثر مواجهات مع جماعة الحوثي وقوات صالح.

وفي الضالع, قالت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي قصفوا مباني في المدينة بشكل عشوائي مما تسبب في احتراق محال تجارية ومنازل.

يأتي ذلك في وقت قصف فيه طيران التحالف الأربعاء مواقع للحوثيين وحلفائهم في محافظات يمنية جنوبا وشمالا.

وقالت مصادر عسكرية وشهود إن طائرات التحالف -الذي تقوده السعودية- أغارت على معسكرات وتجمعات لقوات جماعة الحوثي وصالح في صعدة وحجة (شمال) وإب (وسط) وعدن وتعز وأبين (جنوب).

وأفادت مصادر للجزيرة بأن طيران التحالف قصف أيضا محور عتق العسكري في محافظة شبوة جنوبي البلاد. كما أفادت تقارير بأن غارة استهدفت معسكرا للقوات المتمردة على الرئيس عبد ربه منصور هادي في فج عطان بصنعاء.

ويسعى التحالف من خلال الغارات الجوية إلى ضرب خطوط إمداد الحوثيين وحلفائهم, والتمكين للمقاومة الشعبية التي تشتبك معهم في جل محافظات جنوب ووسط البلاد.

وأوقف التحالف قبل أسبوع تقريبا عملية عاصفة الحزم -التي بدأت يوم 26 مارس/آذار الماضي- واستبدل مكانها عملية إعادة الأمل.