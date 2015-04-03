البث الحي
منوعات

نواز شريف: قلقون من الأوضاع في اليمن ، وندعم السعودية

3/4/2015

باكستان تعلن قلقها من الأوضاع في اليمن

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن قلق بلاده من الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوفها إلى جوار السعودية التي تقود تحالفا ضد الحوثيين.

وقال "شريف" في مؤتمر صحفي عقد (الجمعة) بالعاصمة التركية أنقرة حيث يقوم بزيارة رسمية "يساورنا القلق من الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن باستخدام القوة". وأضاف "وافقنا على تقديم كل الدعم الممكن للدفاع عن سيادة السعودية وسلامة أراضيها".

ودعا "شريف" في وقت سابق (الخميس )إلى جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الباكستاني لمناقشة إمكانية الانضمام إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن ، بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم على منطقة بوسط مدينة عدن بجنوب اليمن وهي آخر معقل كبير للمقاتلين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

على صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"  اليوم (الجمعة) إن بلاده تريد حلا سياسيا للأزمة في اليمن، لكنها عرضت تقديم دعم لوجيستي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي ينفذ غارات جوية في محاولة لوقف تقدم الحوثيين.

واتهم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" طهران الأسبوع الماضي بالسعي إلى ما وصفه بـ"الهيمنة" على الشرق الأوسط ودعاها إلى وقف الدعم الذي تقدمه للحوثيين.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)