نواز شريف: قلقون من الأوضاع في اليمن ، وندعم السعودية

باكستان تعلن قلقها من الأوضاع في اليمن

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن قلق بلاده من الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوفها إلى جوار السعودية التي تقود تحالفا ضد الحوثيين.

وقال "شريف" في مؤتمر صحفي عقد (الجمعة) بالعاصمة التركية أنقرة حيث يقوم بزيارة رسمية "يساورنا القلق من الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن باستخدام القوة". وأضاف "وافقنا على تقديم كل الدعم الممكن للدفاع عن سيادة السعودية وسلامة أراضيها".

ودعا "شريف" في وقت سابق (الخميس )إلى جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الباكستاني لمناقشة إمكانية الانضمام إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن ، بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم على منطقة بوسط مدينة عدن بجنوب اليمن وهي آخر معقل كبير للمقاتلين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

على صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" اليوم (الجمعة) إن بلاده تريد حلا سياسيا للأزمة في اليمن، لكنها عرضت تقديم دعم لوجيستي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي ينفذ غارات جوية في محاولة لوقف تقدم الحوثيين.

واتهم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" طهران الأسبوع الماضي بالسعي إلى ما وصفه بـ"الهيمنة" على الشرق الأوسط ودعاها إلى وقف الدعم الذي تقدمه للحوثيين.