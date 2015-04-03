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مصدر عسكري: مقاتلو القاعدة يسيطرون على "المكلا"

3/4/2015

عناصر القاعدة تسيطر على "المكلا" جنوب اليمن

استولى مقاتلون من القاعدة على مقر قيادة الجيش في المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن، وفرضوا سيطرتهم على مجمل المدينة باستثناء المطار وبعض المراكز العسكرية، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري إن المقاتلين الذين دخلوا المدينة الخميس "استولوا بعد الظهر على مقر المنطقة العسكرية الثانية في الجيش دون اي مقاومة"

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح سفير السعودية في واشنطن عادل الجبير بأن قرار إرسال قوات برية إلى اليمن مطروح للبحث وقد يتخذ إذا استدعت التطورات ذلك، بينما دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إلى إقامة مناطق آمنة في عدن لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

ونفى الجبير خلال ندوة بشأن الأزمة اليمنية عقدت في مقر مجلس النواب الأميركي وجود قوات سعودية في عدن، لكنه صرح بأن احتمال إرسال قوات يبقى أمرا ممكنا إذا تطورت الأمور بشكل يستدعي ذلك.

وقال إن "استخدام قوات برية مطروح للبحث بالفعل، وسيتم اتخاذ القرار بناء على الظروف".

وانتقد الجبير الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، مؤكدا أنه لن يكون له دور في مستقبل البلاد، وقال إنه "يلعب الآن دورا سلبيا وتدميريا جدا في اليمن من خلال تحالفه مع الحوثيين واستخدام نفوذه على قيادات الجيش كي تدعم الحوثيين".

وأضاف "لم يكن الحوثيون ليتقدموا من صنعاء إلى تعز وإلى عدن من دون الدعم الواضح والمباشر للرئيس السابق".

 

 

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