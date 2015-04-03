عاصفة الحزم تزود اللجان الشعبية في عدن بالسلاح

صور خاصة بالجزيرة لقصف مطار عدن ليلة أمس (الجزيرة)

قال مقاتلون من اللجان الشعبية في مدينة عدن بجنوب اليمن إن طائرات حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية أسقطت أسلحة بالمظلات صباح الجمعة على المقاتلين الذين يدافعون عن وسط عدن في مواجهة الحوثيين والقوات الموالية لهم التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

ويقود تحالف عاصفة الحزم حملة عسكرية على الحوثيين منذ أكثر من أسبوع، وقال المقاتلون إن أسلحة خفيفة وأجهزة اتصالات وقذائف صاروخية أسقطت على منطقة التواهي في عدن التي مازالت تحت سيطرة الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونشرت صحيفة عدن الغد الموالية لهادي صورا لصندوق خشبي واحد على الأقل مرتبط بمظلة وقالت إنها أسقطت في عدن. وشوهد مقاتلون من عدن وهم يضعون الصناديق على ظهور شاحنات صغيرة.

يذكر أن الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح دخلوا إلى وسط مدينة عدن الخميس، وعدن هي آخر معقل كبير للموالين لهادي الذي غادر المدينة قبل ثمانية أيام إلى السعودية.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد أن طائرات تحالف عاصفة الحزم أنزلت أسلحة للجان الشعبية في عدن، وأضاف المراسل بأن اللجان هاجمت الحوثيين في مطار المدينة وقتلت 17 مسلحا، فيما انسحب الحوثيون من القصر الرئاسي بالمدينة عقب قصف جوي.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات عملية عاصفة الحزم زودت اللجان الشعبية في عدن بأسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات أنزلتها في عدة مناطق، وقد عرض موقع عدن الإخباري على النت "عدن الغد" صورا لهذه الأسلحة والمعدات التي تم إنزالها من الجو.

صورة نقلا عن موقع عدن الغد للأسلحة التي أسقطها التحالف (عدن الغد)

من جهته أشار الصحفي زيد السلامي من عدن في اتصال مع الجزيرة إلى أن طائرة تابعة للتحالف أنزلت صباح اليوم أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر كاتيوشا.

وعلى مستوى التطورات الميدانية قال مراسل الجزيرة الجمعة إن اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هاجمت مواقع تمركز الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مطار عدن بعد قصفه خلال الليل من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وأفادت مصادر محلية أن بارجات بحرية تابعة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية قصفت مطار عدن الدولي ومعسكر قوات الأمن الخاصة بالمدينة خلال الليل.

وقال سكان محليون إن انفجارات عنيفة هزت المطار ومعسكر قوات الأمن الخاصة، مؤكدين احتراق طائرات في المطار نتيجة القصف.