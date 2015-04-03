دعوى ضد قناة تلفزيونية لكشفها أماكن اختباء رهائن بباريس

مسيرة لقادة بارزين للتنديد بالاعتداء على الصحيفة بباريس

رفع ستة اشخاص اختبأوا في متجر اطعمة يهودي في باريس دعوى ضد وسائل الاعلام بتهمة تعريض حياة اشخاص للخطر، والكشف عن أماكن اختباءهم بالمتجر خلال عملية احتجاز مسلحين للرهائن – بحسب محاميهم.

ويتهم المدعون بحسب المحامي باتريك كلوغمان قناة تلفزيونية خاصة بانها كشفت في اثناء عملية احتجاز الرهائن وجود زبائن مختبئين في غرفة التبريد في المتجر ، وقد فتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا في الشكوى وفقا لما اعلنه مصدر قضائي الجمعة، وتبلغ عقوبة تهمة تعريض حياة الغير للخطر بالسجن عاما وغرامة 15 الف يورو.

وأكد المدعون أن "الكثير من وسائل الإعلام انتهكت أبسط قواعد الحذر"، بنقلها من جهة تطورات عمليات قوى الأمن ومن جهة أخرى "بالإعلان عن بدء الهجوم على منفذي الهجمات الآخرين الاخوين كواشي فيما كان أحد المسلحين الثلاثة يحتجز رهائن في العاصمة.

وأشار المحامي إلى أن حياة موكليه "كانت ستتعرض للخطر في حال اطلع محتجزهم على الفور على المعلومات التي بثتها قناة بي اف ام تي في" بانهم اختبأوا في غرفة التبريد." وكان احمدي كوليبالي، احد المسلحين الثلاثة الذين شنوا هجمات باريس على قتل ثلاثة زبائن وموظف في متجر الاطعمة اليهودية، بعد ان كان قد قتل شرطية في اليوم السابق.