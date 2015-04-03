انسحاب الحوثيين من وسط عدن

مقاتلون من اللجان الشعبية بجوار إحدى الدبابات في عدن (EPA)

قال سكان ومسؤولون محليون الجمعة إن المقاتلين الحوثيين وحلفاءهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح انسحبوا من منطقة كريتر بوسط مدينة عدن بعد اشتباكات مساء الخميس مع مسلحين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف السكان أن الحوثيين انسحبوا إلى حي خور مكسر بعد أن دمر الموالون لهادي إحدى دباباتهم واستولوا على أخرى.

وعدن هي آخر معقل كبير للموالين لهادي وكان المقاتلون الحوثيون المدعومون بقوات عسكرية تابع للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح دخلوا لوسط مدينة عدن وإن كانوا يواجهون انتكاسات من حين لآخر منذ لك الوقت.