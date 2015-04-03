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العبادي يحذر من الإساءة "لانتصارات تكريت" بالتخريب والنهب

3/4/2015

رئيس الوزراء العراقي – حيدر العبادي

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات الأمنية والعسكرية في تكريت بالتصدي لحالات التخريب والنهب التي تمارسها من وصفها بالعصابات التي تريد الإساءة للانتصارات التي تم تحقيقها في المدينة.

ودعا العبادي في بيان له اليوم جميع القوات المتواجدة في تكريت بتأمين و الحفاظ على الممتلكات والمنشآت في المحافظة من أجل توجيه الجهود الخدمية اليها و إعادة الحياة للمحافظة وإعادة  السكان وتسليم أمنها للشرطة المحلية.

من جانبه حذر المرجع الديني على السيستاني من توظيف المعركة على تنظيم الدولة  لتحقيق ما وصفه بالأجندات الخاصة، وقال إنه على جميع الأطراف العراقية أن تنظر إلى هذه المعركة بعين المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن أجندة ومصالح الآخرين، إلا بقدر ما ينسجم مع مصالح العراقيين أنفسهم.

وطالب السيستاني الحكومة العراقية والقوات المسلحة ومن يساندها بأن تهتم بحفظ وحراسة ممتلكات المواطنين في المناطق التي يتم تحريرها من, وألا تسمح لأي من كان بالتعدي عليها بوصف ذلك واجباً دينياً وأخلاقيا.

 

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