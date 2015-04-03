الصندوق الأسود الثاني لجيرمان وينغز يؤكد تعمد إسقاطها

صورة للصندوق الأسود الثاني وزعها مكتب تحقيقات حوداث الطيران الفرنسي (EPA)

أكد تحليل الصندوق الأسود الثاني لطائرة جيرمان وينغز التي تحطمت فوق جبال الألب الأسبوع الماضي أن مساعد الطيار تصرف إراديا وبشكل متعمد عندما كان بمفرده في قمرة القيادة للهبوط بالطائرة وفق ما أفاده به محققون فرنسيون.

وقال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي في بيان له الجمعة إن القراءة الأولى للصندوق الأسود "الذي عثر عليه الخميس " تظهر أن الطيار الموجود في القمرة استخدم الطيار الآلي لبدء الهبوط بالطائرة إلى ارتفاع 100 قدم، ثم قام الطيار "عدة مرات خلال عملية الهبوط" بتعديل ضبط الطيار الالي لزيادة سرعة الطائرة أثناء هبوطها.

ولم يقدم المكتب عناصر إضافية، لكنه أكد أن "عمله مستمر لمعرفة مسار الهبوط الدقيق للطائرة".

وكان مدعي مرسيليا جنوب فرنسا أعلن الخميس أنه عثر على الصندوق الأسود الثاني لطائرة الإيرباص "A320" التابعة لشركة جيرمان وينغز والتي تحطمت في 24 مارس الماضي في جبال الألب الفرنسية.

ويحتوي الصندوق الأسود على بيانات الطائرة التي أسفر سقوطها عن مقتل 150 شخصا، وعثر على الصندوق الأسود الأول في نفس يوم تحطم الطائرة وكشفت عملية تفريغه أن مساعد الطيار الذي بقي وحده في قمرة القيادة تعمد إسقاطها.

أما الصندوق الأسود الثاني فيسجل البيانات التقنية للرحلة التي قد تكون أساسية لكشف اللحظات الأخيرة للرحلة "4U9525" قبل تحطم الطائرة.

والصندوق الأسود الأول تضمن تسجيل الحديث بين مساعد الطيار أندرياس لوبيتس والطيار. وتبين أن لوبيتس استغل غياب الطيار عن قمرة القيادة للحظات ليسقط الطائرة التي اصطدمت بالجبال بسرعة 700 كلم في الساعة وهو ما أدى لمقتل ركابها الـ150 ونصفهم من الألمان.