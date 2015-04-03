البحرية الصينية تجلي رعايا عشر دول من عدن

ضابط صيني يساعد أحد الرعايا خلال عملية الإجلاء (رويترز)

قالت الصين إنها ساعدت عشر دول على إجلاء 225 من مواطنيها من اليمن الذي يعصف به العنف وهي أول مساعدة تقدمها بكين في إجلاء رعايا أجانب خلال أزمة دولية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر في موقعها الإلكتروني مساء الخميس إن فرقاطة صواريخ صينية حملت الرعايا الأجانب من ميناء عدن إلى جيبوتي بعد ظهر الخميس.

وأضافت الوزارة أن من بين الدول التي طلبت مساعدة الصين في إجلاء مواطنيها هي باكستان وإثيوبيا وسنغافورة وإيطاليا وألمانيا وبولندا وإيرلندا وبريطانيا وكندا.

وكانت البحرية الصينية قد أجلت في وقت سابق 571 مواطنا صينيا وثمانية أجانب آخرين يعملون لحساب شركات صينية في اليمن.