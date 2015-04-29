وزير خارجية إيران: الخميس بداية الاتفاق النهائي

وزير الخارجية الإيراني في جامعة نيويورك (الجزيرة مباشر)

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن بلاده والقوى الست الكبرى ستبدأ الخميس أعمال صياغة الاتفاق النهائي للمحادثات حول الملف النووي.

وأعرب ظريف في حواره بجامعة نيويورك اليوم الأربعاء عن أمله في التوصل لاتفاق نووي مع القوى الست قبل موعد غايته 30 يونيو ، لكنه أردف قائلا " لا يوجد موعد مقدس".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن العقبات التي تعترض المحادثات يمكن تجاوزها ، وفي حال الوصول لاتفاق قبل حلول هذا الموعد ، فسيتم اعتماد قرار من مجلس الأمن لرفع العقوبات عن إيران ، مشيرا إلي أن بلاده خضعت لأكبر عدد من عمليات التفتيش على منشآتها النووية بعد اليابان.

