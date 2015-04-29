ملادينوف : إقامة دولة فلسطينية بات ضرورة

قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ‘ إن إقامة الدولة الفلسطينية ضرورة لصالح الشرق الأوسط، وإرساء السلام في العالممؤكدا أن الوحدة الفلسطينية ضرورة، وليست خيارا وسنواصل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية



وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس خلال زيارته لقطاع غزة والتي بدأت أمس ، أن الامم المتحدة ستواصل جهودها لوجود الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، والعمل على حل مشاكل المعابر ، وقال ميلادينوف "لقد ألتقيت مع معظم الفصائل الفلسطينية وردد الجميع نفس الرسالة أنهم يريدون الوحدة".



وأعرب المبعوث الدولي عن شعور بالصدمة من حجم الدمار بالقطاع الذي تسببت فيه إسرائيل

مشددا على ضرورة العمل على إعادة بناء قطاع غزة، وتوفير البضائع لأهل القطاع ولن يتحقق ذلك إلا برفع الحصار أولا.

كما أعرب عن عزمه التعاون مع كل من الحكومة الفلسطسينية في رام الله، وحكومة إسرائيل لضامن حركة نقل البضائع لأهل القطاع

في سياق متصل دعت حركة حماس مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي بكل أشكاله وإدانة جرائم الاحتلال.