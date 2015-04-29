مصر في أسبوع: تسمم وانهيار وانقلاب وغرق

شهدت مصر خلال أسبوع واحد جملة من الحوادث تنوعت بين غرق أطنان من الفوسفات في مجرى نهر النيل ، وتسمم العشرات في محافظة الشرقية ، وانهيار جسر علوى أدى لسقوط عدد من السيارات ، واصطدام مترو الأنفاق بحواجز حديدية أدي لإنقلاب القطار وغلق الطرق…

غرق ناقلة الفوسفات في النيل

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الصندل النهري الذي كان على متنه 510 أطنان من الفوسفات اصطدم بجسر دندرة في محافظة قنا (نحو 650 كيلومترا جنوب القاهرة).

ونسب بعضها الحادث إلى "السرعة الجنونية لسائق الصندل" الذي كان في طريقه من أسوان بأقصى جنوب مصر إلى مرسى شبرا الخيمة في القاهرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول ملف تلوث مياه النيل بوزارة البيئة المصرية سيد مصطفى قوله إن الناقلة الغارقة مملوكة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري التابعة للقوات المسلحة المصرية، وكان ينقل خام الفوسفات من أسوان إلى أحد المصانع في منطقة أبو زعبل الصناعية عبر نهر النيل.

وقد أكد المتحدث باسم الشركة القابضه لمياه الشرب، أنه تم الانتهاء من رفع الفوسفات من نهر النيل، مشيرا إلى أن المياه لن تتأثر بالفوسفات، والدليل على ذلك عدم تسمم الأسماك وخاصة الأسماك الصغيرة.

البعض هوّل من خطورة الحادثة على صحة المصريين، والآخرون هونوا من خطورة الأمر،حيث نفى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة وجود أي مواد مشعة في مياه نهر النيل، نتيجة وجود مادة الفوسفات. وأضاف فهمي أنَّ لجنة من هيئة الطاقة الذرية أخدت عينات من المياه للكشف عن نسبة اليورانيوم فيها، مؤكدًا أنَّ النتيجة ستظهر خلال أيام قليلة وسيتم إعلانها.



تسرب مواد بترولية لمياه البحيرة والاسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن رفع وإعلان حالة الطوارئ بشركتى مياه الإسكندرية والبحيرة قبل يومين ،وذلك إثر حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز والبترول الذي يمر بعرض إحدى الترع التي تغذى عدد 6 محطات لمياه الشرب التابعة لشركتى مياه الإسكندرية والبحيرة، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية.

وأضافت أنه تم إخطار شركة البترول لسرعة الإصلاح وإرسال بعض المعدات لشفط المواد البترولية من على سطح المياه وقامت بالانتهاء من الإصلاح يوم السبت ظهرًا.

وأعلنت الشركة أنه تم إيقاف محطة المنشية 2 ورفع الضغوط بمحطة كفر الدوار ومحطة الحرير الصناعي لتغذية المناطق المقطوع عنها المياه بالإضافة إلى أنه تم إرسال عدد 2 سيارة فنطاس مياه لتوفير مياه الشرب للمخابز والمستشفيات.

كما تم إغلاق محطة مياه أبيس لقطع المياه عن منازل الأهالي حتى لا يتم تسريب البقعة الملوثة إلى المنازل.



حادثة التسمم بالشرقية

في ظاهرة غريبة شهدت محافظة الشرقية حالات تسمم وصفت بغامضة المصدر حيث ،قال سامي محمد عبدالحميد نائب مدير مستشفى الإبراهيمية، إن أعداد المصابين بأعراض التسمم وصل إلى 1500 مصاب تقريبًا، وتتشابه أعراض 90% منهم، حيث أصيبوا بقيء وصداع، فيما تعاني باقي الحالات من الإصابة بالزائدة.

وأوضح أن الأعراض "ليست ناجمة عن تسمم المياه"،وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدم معرفة سبب الإصابات حتى الآن، موضحا أنه تم أخذ عينات من أمعاء المصابين، ومياه الشرب، بمنازلهم، وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لتحليلها ومعرفة أسباب التسمم.



تصادم قطاري الخط الثالث للمترو

توقفت حركة القطارات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بسبب تصادم قطارين بمحطة العباسية، وخروج أحدهما من جدار النفق.

و دخل سائقو الخط الثالث للمترو،يوم الأثنين الماضي، فى إضراب عام عن العمل،وتوقفت حركة قطارات الخط الثالث بالكامل، واستمرت إدارة شركة المترو وقوات الشرطة فى إغلاق كافة أبواب محطات الخط الثالث أمام الركاب

وافترش سائقو قطارات الخط السائق على رصيف محطة العباسية معلنين رفضهم العمل بسبب اتجاه المسئولين لتحميل زميلهم مسئولية الحادث،

وأفاد التقرير الطبي لسائق القطار أنه يعاني من كسر بقاع الجمجمة أدى ذلك إلى حدوث تدهور بدرجة الوعي، وإصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم وسحجات وكدمات متعددة.

فى سياق آخر يواصل الفنيون عملية تقطيع العربتين الأولى والثانية من قطار العباسية من أجل سحبهما من داخل نفق محطة العباسية.



انهيار كوبري طريق "بلقاس- المنصورة"

انهار كوبري طريق «بلقاس- المنصورة» بالدقهلية بالقرب من جامعة المنصورة. يوم الأحد 26 إبريل .

وقال مصدر أمني بالدقهلية إن انهيار الكوبرى الأورمان تسبب في انقلاب 3 سيارات وإصابة أحد المواطنين، تصادف مروره خلال الحادث.