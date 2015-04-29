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مصر: المؤبد لـ 69 متهما بحرق كنيسة في 2013

29/4/2015

محكمة مصرية – أرشيف

قضت محكمة مصرية الأربعاء بمعاقبة 69 شخصا بالسجن المؤبد لإدانتهم بمهاجمة كنيسة في مدينة قريبة من القاهرة وحرقها عام 2013 ، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد على قاصرين لمدة عشر سنوات.

كان المتهمون في القضية أدينوا باتهامات من بينها إضرام النار في كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر حكيم قرب كرداسة – غرب محافظة الجيزة-  في أغسطس آب 2013 وسرقتها ، في إطار موجة من أعمال العنف التي اندلعت في البلاد عقب الإطاحة  بالرئيس  المعزول محمد مرسي.

وقال هاني السيد –  وهو محام بعض المتهمين –  "القضية لم يكن بها دليل واحد.. حتى أن راعي الكنيسة قال إنه لم ير أيا من المتهمين بعد الواقعة." ويمكن استئناف الحكم.

كما قضت ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تجديد حبس 60 من أنصار مرسى 45 يوما على خلفية اتهامهم  باقتحام وحرق مجلس مدينة الصف عقب فض اعتصام رابعة.

من جانب آخر .. قضت محكمة مصرية  أخرى بسجن 63 شخصا لفترات تتراوح بين عام وسبعة أعوام فيما يتعلق بعنف داخل حرم جامعة الأزهر في القاهرة في ديسمبر كانون الأول 2013.

وكانت جامعة الأزهر شهدت اشتباكات متكررة بين الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن ، وبرأت المحكمة ساحة 13 متهما آخرين بينهم مصور صحفي.

وفي شأن قضائي آخر ، حجزت محكمة  مصرية أخرى إلى التاسع من مايو المقبل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية للحكم في جلسه 9 مايو المقبل 

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