قائد اللواء22 بتعز: مستمرون في التصدى للحوثي وصالح

قال العميد صادق فرحان، قائد اللواء 22 بتعز، إن هناك مخططا من قبل جماعة الحوثى لتدمير الجيش اليمني مشيرا إلي أن الوحدات العسكرية ، تٌضرب وحدتها وجنودها في محاولة للنيل من القوات المسلحة .

وأوضح فرحان المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في مؤتمر صحفي من تعز الأربعاء ، أن أفراد القوات المسلحة بالكامل تركوا وحدتهم مجبرين في تعز وأب ، حيث منعوا من حمل السلاح الشخصي ، رغم أن السلاح جزء من شخصيتهم .



وأشار قائد اللواء 22 بتعز، إلى أن مدينة تعز تنادي بالديمقراطية، ولن تتخلى عن مطلبهما رغم ضربها من كل الاتجاهات، مشددا على أن استمرار المقاومة الشعبية في مدينة تعز تؤكد استمرارها بالتصدي للحوثيين وقوات صالح .