البث الحي
منوعات

صحفيون مصريون يتهمون وزير الداخلية السابق بقتل ميادة

29/4/2015

مظاهرة تتهم الشرطة بقتل ميادة

انطلقت مسيرة للصحفيين المصريين أمس الاربعاء الي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ يتهمون فيه وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بقتل الصحفية ميادة أشرف.

نظم المسيرة  لجنة الحسينى أبو ضيف، بنقابة الصحفيين، بحضور عضوي مجلس النقابة أبو السعود محمد ، ومحمود كامل.

وتقدم المسيرة أشرف رشاد والد الشهيدة ميادة أشرف، وعضوا مجلس النقابة، وحسام السويفى منسق لجنة الحسينى أبو ضيف، للدفاع عن مهنة الصحافة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، ورفع المشاركون فى المسيرة لافتة كبيرة عليها صورة الشهيدة ميادة أشرف ومكتوب عليها "القصاص للشهيدة ميادة أشرف، الكاميرا لا تزال فى أيدينا يا حسينى ومكملين

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)