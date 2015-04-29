صحفيون مصريون يتهمون وزير الداخلية السابق بقتل ميادة

مظاهرة تتهم الشرطة بقتل ميادة

انطلقت مسيرة للصحفيين المصريين أمس الاربعاء الي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ يتهمون فيه وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بقتل الصحفية ميادة أشرف.



نظم المسيرة لجنة الحسينى أبو ضيف، بنقابة الصحفيين، بحضور عضوي مجلس النقابة أبو السعود محمد ، ومحمود كامل.



وتقدم المسيرة أشرف رشاد والد الشهيدة ميادة أشرف، وعضوا مجلس النقابة، وحسام السويفى منسق لجنة الحسينى أبو ضيف، للدفاع عن مهنة الصحافة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، ورفع المشاركون فى المسيرة لافتة كبيرة عليها صورة الشهيدة ميادة أشرف ومكتوب عليها "القصاص للشهيدة ميادة أشرف، الكاميرا لا تزال فى أيدينا يا حسينى ومكملين