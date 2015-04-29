سعادة المرأة تبدأ من مساعدة الزوج في أعمال المنزل

حث خبراء اجتماع الأم على دفع ابنها للمشاركة في أعمال المنزل، لأن ذلك يساهم في دفعه نحو مشاركته الزوجة في أعمال المنزل حينما يكبر.

وأوضح الخبراء، خلال مشاركتهم بالنافذة الصباحية على شاشة الجزيرة مباشر، أن مشاركة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية تعزز الألفة بينهما، وتجعل الزوجة أكثر سعادة حيث تشعر باهتمام الزوج.



وتعد التنشئة -بحسب الخبراء- ذات تأثير مباشر على تصور الرجال في هذا الموضوع، فمن نشأ في واقع متعاون بين الأب والأم، لا يرى إلا إيجابياتها، لكن في الوقت ذاته لا تعني المشاركة، تحول الرجل إلى ربة بيت.

وذهب الخبراء إلي أن بعض الأعمال تصلح للتشارك بين الزوجين، وينشط الرجل لتنفيذها، وبعض الأعمال لا تصلح، وعلى الزوجين مراعاة كل منهما للأخر، ويجب على الزوج ألا يقحم نفسه في مساعدة غير مناسبة، ربما تؤدي إلى مشكلة بدلا من أن تكون سببا في عون الزوجة، ولابد من اختيار العمل والوقت المناسبين فمثلا على الزوج تجنب الطهي إذا أدى إلى حالة من الفوضى وعبء غسيل الأوعية على الزوجة.

وتابعوا قائلين إن خريطة المهام الإجتماعية قد تغيرت مع نزول المرأة للعمل، ومساهمتها في الأعباء المالية، فلابد للرجل من إدراك ذلك والمساهمة معها ، من خلال تخفيف الأعباء المنزلية.



وأجمع ضيوف الحلقة على أهمية المشاركة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان في مهنة أهله وهو القائل "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي".