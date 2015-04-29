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رويترز: اليمن سيطلب عضوية مجلس التعاون الخليجي

29/4/2015

اشتباكات في اليمن – أرشيف

نقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفته بال "متحدث الرسمي اليمني" الأربعاء قوله  إن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المتحدث راجح بادي لرويترز "سنتقدم بخطة في السعودية الشهر المقبل تعد اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي."

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية تقدم تدريبات عسكرية للمئات من رجال القبائل اليمنية لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ويقصف تحالف عربي تقوده المملكة  العربية السعودية جماعة الحوثي جوا منذ أكثر من شهر ، وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي انتهاء عملية عاصفة الحزم في سبيل إتاحة مجال أكبر أمام المساعدات وجهود المصالحة لكن الأطراف المتصارعة لم تحقق تقدما واضحا باتجاه إجراء محادثات.

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