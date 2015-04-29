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جرحى المقاومة : الحوثيون يقتلون الأطفال والنساء

29/4/2015

قالت مصادر طبية بمحافظة عدن إن عدد المصابين الذي سقطوا منذ بداية الأسبوع الجاري تجاوز ال400 مصاب ، وذلك عقب قيام قوات الحوثي بمهاجمة منازل المدنيين ، وقصف المدينة بشكل عشوائي.

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت داخل مستشفي الولى بمنطقة المنصورة ، والتقت بعدد من المصابين المنضمين لصفوف المقاومة الشعبية ، الذين أكدوا قيام قوات الحوثى باستهداف المدنيين ومهاجمة المنازل وقتل الأطفال والنساء.

وقال أحد المصابين ، قوات الحوثى لا تراعى حرمة البيوت والنساء وتنتهك كل شيء وتقتل كل من تقابله حتى الأطفال، في سياق متصل دعا مصاب أخر المقاومة الشعبية بتوحيد الصف والاستمرار في مقاومة قوى الحوثي لحين تحرير البلاد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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