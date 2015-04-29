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بائعة مصرية: دعمنا السيسي .. فقطع عيشنا

29/4/2015

تظاهر باعة متجولون في ميدان رمسيس، بوسط العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء ، اعتراضا على قرار منعهم من البيع بوسط الميدان ،ونقلهم إلي منطقة أخرى.

وهدد الباعة بتصعيد الموقف إذا لم يتراجع المحافظ عن قراره ، مؤكدين دعمهم ،وانتخابهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهم الأن بانتظار دعمه لهم .

وأصدر حافظ القاهرة  في وقت سابق، قرارا بمنع الباعة المتجولون ، بوسط الميادين العامة، ونقلهم إلي ميدان أحمد حلمي.

وقالت أحدى البائعات ، "كنا نحمل أقسام الشرطة بأجسادنا خلال ثورة يناير، ودعمنا ثورة 30 يونيو فهل يكون هذا هو  رد الجميل ، تشردنا وقطع لقمة عشنا بعد ما دعمنا الداخلية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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