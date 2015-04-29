الملك السعودي يسمى محمد بن نايف وليا للعهد

محمد بن نايف ولي العهد السعودي الجديد (الجزيرة )

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا مساء أمس، بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية ورئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وقد وصف مرسل الجزيرة هذه الخطوة بأنها تدشين المرحلة الجديدة في حكم المملكة، ونقل لركائز الحكم في الدولة إلي أحفاد مؤسسها الملك " عبد العزيز آل سعود"، وتشير التغيرات إلي رغبة الملك الجديد في ضخ دماء جديدة والدفع بعناصر شابه في مفاصل الحكم .

يذكر أن الملك سلمان تولى الحكم في يناير الماضى ، خلفا للملك عبد الله الذي وفاته المنية في 23 يناير الماضي ، وسمى سلمان وليا للعهد في 2012 .



وتضمن الأمر الملكي إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، كما شملت القرارات الملكية تعيينات في عدد من الوزارات.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي ، فقد وافق ملك السعودية على طلب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بإعفائه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيين عادل الجبير سفير المملكة في أميركا خلفا له، وكذلك تعيين خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للصحة ورئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، وإعفاء وزير العمل عادل فقيه وتعيين مفرج الحقباني خلفا له.

وأفاد نفس المصدر أنه صدر أمر ملكي بتعيين حمد السويلم رئيسا للديوان الملكي، وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه وتعيين عادل فقيه خلفا له.