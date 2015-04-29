السيسي يبدأ زيارة اليوم لإسبانيا والإعلام يصفه ب"المنقلب"

كشفت كاتبة تونسية مقيمة في إسبانيا أن وسائل الإعلام في إسبانيا لم تحتف بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذا البلد التي تبدأ الأربعاء ،وتستمر لمدة يومين ، بالشكل الذي يدعيه الإعلام المصري، مؤكدة أن الصحف كافة أجمعت على أنه رئيس جاء إثر انقلاب.



وقالت عبير الفقيه الكاتبة تونسية في مقال ينشره موقع الجزيرة مباشر، إنها تكتب من إسبانيا، في إشارة إلى اطلاعها على ما يجري،

ووجدت أن الصّحافة الإسبانية, خصّت هذه الزّيارة بجملة من المقالات من باب عرض نشاط الحكومة الشهري، وأجمعت في مجملها على أنّ الضّيف، رئيس اعتلى الحكم على إثر انقلاب، ومع هذا فإنّ الحكومة الاسبانية ستدرس معه سبل التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين ودراسة المناخ السياسي المتوتّر بمنطقة البحر المتوسّط.

وأشارت إلى أن صحيفة "الباييس" ذكرت حرفيّا أن "المشير, عبد الفتاح السيسي, رئيس مصر, سيقوم بزيارته الأولى رسميّا إلى إسبانيا 30 أبريل حسب ما أكّدته مصادر دبلوماسية. وسيستقبله الملك فيليب السادس ورئيس الحكومة ماريانو راخوي. العسكري… وقد وصفته بـ "البطل", الذي انقلب على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيا, الإسلامي محمد مرسي، حيث علّق البدلة العسكريّة ليترشّح لانتخابات رئاسية انتصر فيها بنسبة 93%".

وقال الكاتبة إن الصحيفة واصلت قائلة" إن السيسي "نزع الشرعية عن الإخوان المسلمين، وعزلهم بقتل مئات، وتسليط عقوبات الإعدام على آخرين".

ونقلت عبير الفقيه عن معلقين على الموضوع على موقع الصحيفة الإلكتروني رفضهم لوصف البطل، معربين عن استغرابهم من استخدام لفظ "الـبطل" الذي انقلب على "رئيس منتخب ديمقراطيا, ووصل إلى مبتغاه على الأشلاء"، بينما تندر معلقون على التناقض الفاضح لمقال في جريدة مهمة.

وقالت إن المقال الثاني الذي خصّصته نفس الصحيفة في صفحة " الرأي", فقد شدّد في لهجة حادّة على توضيح الموقف الرّسمي الإسباني, و من ورائه الأمريكي و الأوروبي عموما, من دعم حكم السيسي، وشروط التعامل مع حكومته في ظلّ انتهاكاته الكبيرة للحرّيات. وذكر المقال –بحسب ما نقلت عبير الفقيه- أن هذا التضييق، والأحكام الجائرة التي أطلقها السيسي على الإسلاميين و غيرهم, فاتت في نسقها سياسات مبارك, على حد وصف الصحيفة، و"ما الصورة التي تنشرها حكومته عن الإرهاب إلّا شمّاعة لما يدور في السجون".

وذكرت الكاتبة أن صحيفة "الباريوديكو" عرّفت السيسي بأنه" رئيس المجلس العسكري الذي انقلب على رئيسه محمد مرسي، ونحّاه في 3 يوليو، وأن المحاكم تحت حكم السيسي اعتقلت المئات من الإخوان المسلمين, باعتبار تصنيفهم على أساس أنهم منظمة إرهابية, وأصدرت في حقّهم أحكاماً شديدة وصلت حتى الإعدام, الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة من طرف حكومات خارجية و مؤسسات المجتمع المدني الى حدّ اعتبارها خرقا للقوانين الدولية".

وأضافت الكاتبة أن صحيفة"لافانغوارديا" في مقالها الموجز هذا الأسبوع, استعرضت أهمّ البرامج الاقتصادية من وراء هذه الزّيارة, وأنه و إضافة إلى النقاط المذكورة سابقا في بقية الصّحف, ذكرت أن السيسي سيجمعه لقاء مع رؤساء أهم الشركات الـ15 الاسبانية بحضور وزير الاقتصاد. و طبعا جاء تقديمه على أساس الصفة الدّائمة "منقلب" على الرئيس محمد مرسي.

وقد أسهبت –بحسب ما نقلت عبير الفقيه في مقالها- أوّل جريدة إلكترونية في إسبانيا "ايستريّا ديجيتال" الثلاثاء 28 في موضوع الانقلاب، ونقلته بأدقّ تفاصيله, بل مضت تسرد منذ العنوان, أنّ نجاح الانقلاب، وثبات السيسي إلى حد الآن على كرسي الحكم هو بجهود حسني مبارك, وتثمينه لقيمته السياسية, آخرها تدخّله هاتفيا على التلفزيون المصري للتأكيد على أهمية وجوده رئيساً لمصر, و أنه رجل المرحلة، مؤكّدا على أن معضلة الإرهاب لا يواجهها إلّا رجل بتكوين عسكري.