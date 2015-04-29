البث الحي
منوعات

السيارات الأوربية تتزود بتقنية استدعاء الطوارئ 2018

29/4/2015

سيارات اوربية

تقضي لوائح جديدة وافق عليها مشرعون بالاتحاد الاوروبي الثلاثاء بتزويد جميع السيارات والحافلات الصغيرة في أوروبا بتكنولوجيا الاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حوادث بدءا من ابريل نيسان عام 2018  وهي التقنية التي قد تخفض من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة عشرة في المئة سنويا.
وتتولى هذه الأجهزة إبلاغ أقرب مركز للطوارئ آليا في حالة وقوع حادث تصادم بالاستعانة بهذه الخدمة التي ستنقل للسلطات بدورها معلومات منها موقع الحادث ووقته على وجه الدقة وعدد الركاب في المركبة.
كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد وافقوا على هذا القانون أمس في ستراسبورج ما يعني ان على شركات تصنيع السيارات مثل فولكسفاجن وفولو تزويد جميع سيارات الركوب والمركبات الخفيفة بهذه التقنية في موعد غايته 31 مارس آذار من عام 2018 .
وفي العام الماضي قتلت حوادث الطرق 25700 شخص في الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأشارت تقديرات المفوضية الاوروبية التي طرحت هذا الاقتراح الى ان الوقت الذي سيمضي بين الابلاغ عن الحادثة والاستجابة لها سينخفض الى النصف في المناطق الريفية وبنسبة 60  في المئة في المناطق العمرانية.
وسيتسنى لركاب السيارات الاستفادة بخدمة استدعاء الطوارئ بمجرد الضغط على زر داخل السيارة ما يتيح لشهود العيان فرصة للإبلاغ عن الحوادث.
ولا تتضمن هذه الخدمة رصد ومتابعة مسار السيارات خارج مراكز الطوارئ كما لن يتسنى للسلطات نقل البيانات الى جهة ثالثة إلابالموافقة الصريحة من الشخص المعني.
وبعد ثلاث سنوات من اطلاق هذه الخدمة تجري المفوضية الاوروبية تقييما بشأن تعميمها لتشمل الحافلات والشاحنات (

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)