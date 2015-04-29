الجزيرة مباشر تطلق خدمة جديدة عبر"whatsapp"

تفاعل كبير من جمهور الجزيرة مباشر مع الخدمة الجديدة

أطلقت قناة الجزيرة مباشر خدمة جديدة للتوصل مع جمهورها ، وتتمثل في التواصل الخبرى والتفاعلي عبر "whatsapp"



وعن الهدف من الخدمة الجديدة التي انطلقت الأربعاء يقول هشام المرسي صاحب الفكرة والمشرف عليها، إنه توفير المزيد من الخدمات الإخبارية والمعلوماتية لجمهور القناة، وذلك من خلال خلق منصات تفاعلية جديدة .



وتابع في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر قائلا " الفكرة بدأت قبل 3 سنوات وتهدف لإنشاء منصات جديدة للتواصل الإجتماعي في الرسائل النصية التي أوشكت على التلاشي".



يشار إلى أن الفكرة تقوم على تبادل الأراء، ورفع درجة التفاعلية بين القناة وجمهورها ، ويمكن استقبال آخر الأخبار والفيديوهات على رقم 0097466021734

وتجاوز عدد المشاركين في الخدمة خلال الساعة الأولى من اطلاقها ال1000 مشارك .