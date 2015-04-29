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أمريكا تؤكد شراكتها مع السعودية عقب التغيرات

29/4/2015

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار بلادها في شراكتها الإستراتيجية مع السعودية إثر التعديلات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود في قمة هرم السلطة في المملكة أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ماري هارف المتحدثة الرسمية للخارجية الأمريكية الليلة الماضية أنه "سنستمر في الحفاظ على علاقة وثيقة ومنتجة إلى جانب العمل معا لمعالجة العديد من التحديات الخطيرة وصداقتنا الإستراتيجية مع المملكة طويلة المدى في ظل الإدارات المتعددة" مؤكدة أن هذه الشراكة قائمة منذ فترة طويلة مع مختلف الإدارات الأميركية والملوك.

وأشارت هارف إلى أن مسؤولين أمريكيين من بينهم جون كيري وزير الخارجية تعاملوا بشكل وثيق مع سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الجديد، وحول العمليات الإرهابية التي كشفت عنها المملكة يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنها تؤكد التزام المملكة بمكافحة الإرهاب مشيرة إلى البلدين عملا بشكل وثيق من خلال إدارات متعددة حول هذه القضايا.

ولفتت النظر إلى أن المملكة تعمل بتركيز على مواجهة التهديدات الداخلية أو على مستوى المنطقة.

 

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