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محمد مرسي يظهر لأول مرة بالبدلة الزرقاء

28/4/2015
 الرئيس المعزول محمد مرسي لأول مرة بالبدلة الزرقاء (الأناضول)

ظهر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، بزي الحبس الأزرق، لأول مرة، في جلسة  استئناف محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر"

 
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء  ظهر مرسي واضحاً في القفص الزجاجي، مرتدياً "بدلة الحبس الزرقاء" لأول مرة، لصدور حكم عليه بالسجن المشدد 20 عاما في 21 أبريل، بعد إدانته في قضية "الاتحادية"

بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، وردد المتهمون مع مرسي في القضية هتافات منها "يسقط حكم العسكر" و"محمد مرسي يا بطل.. سجنك بيحرر وطن".

وحضر الجلسة هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول والتي تضم نجله  أسامة مرسي، في حين تمسك مرسي بعدم الاعتراف بمحاكمته

ويواجه مرسي مع 10 متهمين آخرين، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
 

 

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