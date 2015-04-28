قوات إيرانية تعتلي سفينة أمريكية في الخليج

سفينة شحن ( أرشيف)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات إيرانية أعتلت سفينة شحن أمريكية ترفع علم المارشال في الخليج اليوم الثلاثاء بعدما أطلقت زوارق دورية طلقات تحذيرية مرت فوق السفينة وأمرتها بالتوغل بدرجة أكبر في المياه الايرانية حين كانت تمر عبر مضيق هرمز.

وقال الكولونيل ستيف وارن إن السفينة ميرسك تيجرس تجاهلت في البداية زوارق الدورية الايرانية لكنها أذعنت لأوامرها بعد اطلاق عدة طلقات تحذيرية.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة استجابت لاشارات استغاثة من السفينة ميرسك تيجريس وأرسلت المدمرة فاراجوت لتتابع الوضع إلى جانب طائرات استطلاع

واعلنت وزارة الدفاع الامريكية أن خمس سفن إيرانية على الأقل طلبت من السفينة "مايرسك تيغريس" التوجه الى جزيرة لارك الايرانية بعد أن اطلقت باتجاهها طلقات تحذيرية

وقالت (النتاجون) إن اعتراض إيران للسفينة يبدو عملا "استفزازيا" ولكن المسؤولين الأمريكيين لا يلمون بكل الحقائق بخصوص الحادث.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم البنتاجون إن قرار قوات البحرية الإيرانية إطلاق طلقات تحذيرية مرت فوق السفينة كان تصرفا "غير ملائم". وتابع أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تتحرك في ذلك الاتجاه لمراقبة الموقف.

وأرسلت دورية تابعة للبحرية الأمريكية وطائرات استطلاع ايضا إلى الموقع. ولم يتضح الالتزام الدفاعي للولايات المتحدة إزاء جزر مارشال الواقعة في المحيط الهادئ

وأعلنت وكالة فارس الايرانية للأنباء أن قيام سفن إيرانية الثلاثاء باعتراض سفينة تجارية تحمل عمل جزر مارشال واجبارها على التوجه الى مرفأ ايراني في منطقة مضيق هرمز، يعود لخلاف تجاري.

ولم يصدر بعد اي تأكيد من مصدر رسمي لهذه المعلومات.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع" قوله ان السفينة التابعة لشركة ميرسك الدنماركية، التي أرغمت على التوجه الى جزيرة لارك الايرانية، حسب ما نقل البنتاجون، "على خلاف مع ادارة المرافىء الإيرانية التي حصلت على حكم قضائي بمصادرتها".

ولم يكشف المصدر طبيعة الخلاف.

من جهته قال قال كور ريدنجز المتحدث باسم شركة ريكميرس شيب مانيجمنت المستأجرة للسفينة ميرسك تيجرس والتي مقرها سنغافورة لمحطة تلفزيون (تي.في. 2) الدنمركية إن الشركة قلقة بشأن أعضاء الطاقم البالغ عددهم 24 ومعظمهم من شرق اوروبا وآسيا.

وأضاف أن السفينة كانت في طريقها التجاري الاعتيادي بين السعودية والإمارات العربية المتحدة وأن تلك الشركة لا تعلم بعد لماذا استوقفتها إيران

وتقوم السفن الايرانية احيانا كثيرة باعتراض سفن صيد تتهمها بدخول مياهها الاقليمية.

وفي عام 2013 حجزت البحرية الايرانية لمدة شهر ناقلة نفط هندية بعد اتهامها بالتسبب بتلوث مياه الخليج.

الا ان الصحافة الهندية رجحت ان يكون السبب الرد على قرار الهند شراء النفط من العراق بدلا من ايران