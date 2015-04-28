خارجية اليمن : لا اتفاق مع الحوثيين قبل انسحابهم

وزير خارجية اليمن رياض ياسين

أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أنه لا اتفاق مع الحوثيين قبل الانسحاب من المدن، مضيفا أن الحوثيين مازالوا يهاجمون المدنيين في أنحاء اليمن. كما اتهمَ الحوثيين وصالح بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقال وزير الخارجية اليمني خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن إن عمليات عاصفة الحزم لم تنته, وأشار إلى أن سبعين في المائة من الأراضي اليمنية خارج سيطرة الحوثيين الذين يحاولون دفع التحالف العربي لوقف غاراته.

من ناحية اخرى وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في اليمن بأنه "كارثي" ويتدهور يوما بعد يوم. بدوره حذر المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة من مغبة انهيار وشيك للقطاع الصحي في اليمن

و بحسب ناشطين في محافظات يمنية عدة تمنع ميليشياتُ الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح, دخول المساعدات الإنسانية بسبب مقاومة اللجان الشعبية لهذه الميلشيات .

و في محافظة إب خرجت مسيرة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن. كما طالب المتظاهرون مليشيا الحوثي بالانسحاب من المحافظة وإطلاق سراح المعتقلينبها، ورفعوا لافتات كــُتب عليها "القاتل لا يمكن أن يبني اليمن".

من جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني قوله إن منع السعودية دخول مساعدات من بلاده إلى اليمن لن يمر من دون رد فعل,

واعتبر عبد اللهيان أن استمرار ما سماه العدوان السعودي على اليمن لن يؤدي إلا الى تهديد أمن السعودية والمنطقة, حسب قوله.

وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تصحح الرياض ما وصفه بتوجهها الخاطئ, وتلعب دوراً بنـّـاء في المنطقة.

وأضاف أن طهران تركز على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة الى الشعب اليمني.

