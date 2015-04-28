توقعات بارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال ل10آلاف

مواطنون يرفعون انقاض الزلزال في نيبال (ارشيف)

قال رئيس وزراء نيبال سوشيل كويرالا لرويترز اليوم الثلاثاء إن عدد قتلى زلزال نيبال قد يصل إلى عشرة آلاف شخص مضيفا أنه أمر بتكثيف جهود الإغاثة , وناشد دول العالم تقديم خيام وأدوية.

وأكد كويرالا أن بلاده تبذل قصارى جهدها في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتتخذ وضعا أشبه بوضع الاستعداد للحرب. وقال إنه تحدِ و ساعة عصيبة للغاية بالنسبة لنيبال

يذكر أن واشنطن أرسلت إلى ‏نيبال فريق استجابة للكوارث يتكون من 130 شخصاً و45 طنا من مواد الإغاثة

وأرسل الجيش الباكستاني أربع طائرات سي-130 بها أسرة ومستشفيات ميدانية وفرق بحث وانقاذ

و مياه شرب, و أدوية و خيام ومواد غذائية إضافة إلى فريق متخصص في البحث عن ناجين محتملين مازالوا تحت الأنقاض.

كما أرسلت الهند جوا مساعدات طبية وأفرادا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث الطبيعية بينما أرسلت الصين فريق طوارئ من 60 فردا



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن طائرة عسكرية تقل 70 فردا غادرت الولايات المتحدة في طريقها الى كاتمندو يوم الاثنين. وقالت استراليا وبريطانيا ونيوزيلندا إنها سترسل فرق بحث وانقاذ الى كاتمندو استجابة لطلب السلطات .