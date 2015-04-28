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تأجيل إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة إلي 9 مايو

28/4/2015
صحفي الجزيرة اثناء محاكمتهم السابقة (ارشيف)

 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت "، الى جلسة 9 مايو القادم، لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية فيما يتعلق بتفريغ محتوى الأحراز. 

 

وردًا منه على ما أفاد به خطاب نقابة الصحفيين بأن المتهمين ليس مصرحًا لهم بالعمل من النقابة، قال المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع ، إن المتهمين يندرجون تحت إطار الصحفيين الأجانب، وبالتالي فمن البديهي قانونًا أن يحصلوا على تصريح الاعتماد بالعمل الصحفي من الهيئة العامة للاستعلامات وليس من نقابة الصحفيين.

 

 

 

كانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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