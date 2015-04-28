السلطات المغربية تفكك خلية موالية لتنظيم "الدولة"

شرطة مغربية ( ارشيف)

قالت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء انها تمكنت من تفكيك خلية موالية لتنظيم الدولة الاسلامية مكونة من أربعة أشخاص تنشط بمدينة العيون في الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الداخلية ان التحريات الدقيقة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(المخابرات المدنية أظهر "الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية الإرهابية في الاجندة التي سطرها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.. وذلك من خلال سعيهم لارتكاب جرائم إرهابية خطيرة بالمملكة حيث أصدروا فتوى تجيز اختطاف أحد معارفهم بهدف حرقه حيا بعد اتهامه بالكفر."

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية ان نفس التحريات كشفت أن "زعيم هذه الخلية الذي تربطه علاقة وطيدة بأحد القادة الميدانيين بصفوف التنظيم الإرهابي السالف الذكر استطاع اكتساب خبرة واسعة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة من خلال قيامه بتجربة مواد شديدة الانفجار تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مشاريع إرهابية ضد أهداف حساسة بالمملكة".

كما اعلنت السلطات ايضا في 23 من هذا الشهر عن تفكيك خلية ارهابية تتكون من ثمانية اشخاص تنشط بكل من طنجة في شمال البلاد وفاس ومكناس شرقي الرباط.

وقالت إنها "خططت لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بتنسيق مع الجزائري مختار بلمختار القيادي في التنظيم.. السابق "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" والأمير الحالي لتنظيم "المرابطون".

وتقول السلطات المغربية ان هذه الاعتقالات تدخل في إطار"المجهودات الاستباقية الرامية لرصد العناصر الإرهابية الحاملة للمشاريع التخريبية".

وقالت السلطات في آخر احصائياتها أن هناك 1354 مغربيا يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في سوريا والعراق اعتقل منهم 220 عند عودتهم إلى المغرب وقتل 286 منهم.

كما يضم التنظيم ايضا نحو 158 امرأة مغربية و135 طفلا.