السعودية: اعتقال خلية إرهابية من 93 شخصا

المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية (الجزيرة مباشر)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أنها رصدت واعتقلت خلية إرهابية تطلق على نفسها "جند بلاد الحرمين", وقالت إنها منتمية لتنظيم داعش الإرهابي, وأضافت الداخلية السعودية أن الخلية مكونة من 93 شخصا غالبيتهم من المواطنين السعوديون.

وتابع بيان وزارة الداخلية أن هذه المجموعة يتزعمهما شخص متخصص في صناعة العبوات المتفجرة, وبقية المجموعة تنوعت أدوارهم، فمنهم من كلف بتنسيق أنشطة الخلية, وآخرون أوكلت إليهم الجوانب المالية والأمنية, فيما تولى أحدهم الجانب الشرعي ومسائل الإفتاء".

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "تمكنت الجهات الأمنية من رصدهم واعتقالهم في أوقات مختلفة "ليصل عدد المقبوض عليهم حتى الآن 93 شخصا من بينهم امرأة" وأحبطت مخططاتهم الإجرامية قبل تمكنهم من تنفيذها".

وأضاف المتحدث أنهم كانوا يخططون "لاستهداف مجمعات سكنية وتأجيج وإثارة الفتنة الطائفية على غرار ما تم في حادثة الدالوه بالإحساء, وكذلك استهداف رجال الأمن ومهاجمة سجون المباحث العامة".

وتطرق البيان أيضا إلى أنه وردت معلومات في مارس الماضي عن خطة لمهاجمة السفارة الأميركية في الرياض بواسطة سيارة مفخخة، وتم رصد عمليات تواصل وتنسيق بين أطراف الخلية المخططة للعملية وعددهم ثلاثة أشخاص، أحدهم سعودي الجنسية والآخران سوريان يقيمان في دولة خليجية أحدهما أشارت المعلومات إلى دخوله إلى المملكة في وقت سابق، وبناء على تلك المعلومات تم رفع درجة الاستعداد الأمني والحراسة القائمة على الموقع المستهدف.