استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية (الجزيرة مباشر-ارشيف)

استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها مساء أمس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ببلدة العرقة غربي جنين، شمالي الضفة الغربية، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال طريف عاشور مسؤول الإعلام بوزارة الصحة إن محمد مراد صالح (18 عاما) وصل الى مستشفى رفيديا "مصابا بطلف نالاي برصاص حي في الشريان الرئيسي في الفخذ."

وأضاف قائلا "حالته كانت صعبة جدا نظرا لطبيعة الإصابة وحجمها وقد أعلن عن استشهاده فجر اليوم."

وقال منيب حماد أحد أفراد عائلة الشاب القتيل لرويترز عبر الهاتف "كان في حفل عرس في القرية.. وبعد الحفل ذهب بعض الشباب لإكمال السهرة بجانب الجدار."

"كان هناك جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا عليهم النار وأصيب محمد.. ولم تكن هناك أية مواجهات."

يذكر أن إسرائيل جدارا على أراضي الفلسطينيين وقالت أن الهدف منه هو منع دخول المسلحين الى إسرائيل فيما يقول الفلسطينيون إن الهدف هو الاستيلاء على مزيد من أراضيهم.