البث الحي
منوعات

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين

28/4/2015
 
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية (الجزيرة مباشر-ارشيف)

استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها مساء أمس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ببلدة العرقة غربي جنين، شمالي الضفة الغربية، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال طريف عاشور مسؤول الإعلام بوزارة الصحة إن محمد مراد صالح (18 عاما) وصل الى مستشفى رفيديا "مصابا بطلف نالاي برصاص حي في الشريان الرئيسي في الفخذ."

وأضاف قائلا "حالته كانت صعبة جدا نظرا لطبيعة الإصابة وحجمها وقد أعلن عن استشهاده فجر اليوم."

وقال منيب حماد أحد أفراد عائلة الشاب القتيل لرويترز عبر الهاتف "كان في حفل عرس في القرية.. وبعد الحفل ذهب بعض الشباب لإكمال السهرة بجانب الجدار."

"كان هناك جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا عليهم النار وأصيب محمد.. ولم تكن هناك أية مواجهات."

يذكر أن إسرائيل جدارا على أراضي الفلسطينيين وقالت أن الهدف منه هو منع دخول المسلحين الى إسرائيل فيما يقول الفلسطينيون إن الهدف هو الاستيلاء على مزيد من أراضيهم.

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)