أغاني ومقال لبلال فضل ضمن أحراز قضية التخابر

مرسي في المحكمة بالبدلة الزرقاء للسجناء

شهدت جلسة فض الأحراز بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة عالميا بقضية التخابر مفاجأة في فض الأحراز فقد تضمنت الأحراز قرصا صلبا يحوي أغاني لمطربين مصريين ولبنانيين، وتضمنت الأحراز أيضا مقالا للكاتب الصحفي والسيناريست بلال فضل.

ومن الأغاني التي تضمنها الحرز الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل أغنية -اللي ضحى لأجل وطنه- والتي غناها المطرب عمرو دياب للرئيس المخلوع مبارك أثناء فترة حكمه, وأغنية " أنا مش عارفني" للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة فضلاً عن أغنية " متعرفش ليه " للمغنية اللبنانية "إليسا".

كما اكتفت المحكمة في تلك الجلسة بعرض الملفات الصوتية المشار إليها لمعرفة ما بها فقط دون إكمالها للنهاية.

وأثبت القاضي "محمد شيرين فهمي" رئيس المحكمة التي تنظر القضية احتواء أحد الأحراز المضبوطة مع المتهم على صور من دراسات طبية كان من بينها دراسة عن " فوائد الشاي الأخضر".

كما بدا لافتاً وجود عدد من ملفات الصوت لابتهالات دينية، وقررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسى وعشرة آخرين لجلسة 30 إبريل الجاري لاستكمال فض الاحراز وكلفت هيئة الامن القومي بتوفير ثلاث شاشات عرض.

وكانت النيابة قد وجهت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين عدة اتهامات من بينها إفشاء أسرار الدولة وأسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وتسليمها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

كما تضنت الاتهامات الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون.