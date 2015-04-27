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هرست:السيسي يدفع المهاجرين إلى البحر

27/4/2015
 
هجرة غير شرعية -ارشيف

انتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله "الهافينجتون بوست" كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين .

 قال هيرست  "ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين " ، و أضاف قائلا "إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة انسانية ".

و لفت  هيرست الانتباه الى أن تدفق المهاجرين قد انخفض بشكل كبير " بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة ، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل  في بلدانهم ." على حد قوله

و تحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا حيث قال "تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم ".

 و أضاف "كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا علي الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير علي ليبيا ذاتها" .

و يأتي كلام هيرست هذا بعد وفاة أكثر من  سبعمائة شخص لقوا حتفهم في غرق قارب مكتظ بالمهاجرين السريين يوم الأحد قبل الماضي قبالة الشواطئ الليبية، في كارثة تعد الأسوأ حتى الآن في البحر المتوسط  .

و هو الموضوع الذى استدعى الاتحاد الاوروبي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع و البحث عن سبل لحلها .

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