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ضربات التحالف تساعد المقاومة الشعبية على التقدم بالضالع

27/4/2015
جانب من الاشتباكات الدائرة باليمن – ارشيف

أفاد مراسل الجزيرة أن المقاومة الشعبية تتقدم في مدينة الضالع جنوبي اليمن بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع.

وشنت قوات التحالف سلسة غارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع في الضالع. وتقول مصادر محلية إن الغارات طالت مخازن الأسلحة في معسكر الصدرين التابع للواء 33 مدرع وكذلك معسكر قوات الأمن الخاص في سناح ومعسكر عبود والمظلوم والجرباء في مدينة الضالع.

من ناحية اخرى شنت قوات التحالف سلسة غارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في محافظة الضالع جنوبي اليمن، وأفادت مصادر طبية بسقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات صالح جراء القصف. كما حققت المقاومة الشعبية تقدما كبيرا في المدينة.

وقالت مصادر يمنية إن طائرات التحالف قصفت اليوم معسكري الجرباً والأمن المركزي، في مدينة الضالع. وبث ناشطون صورا  تُظهر آثار القصف على المنطقة المستهدفة.
وفي تعز أفادت مصادر للجزيرة بأن أربعة عشر مدنياً قُتلوا في قصف عشوائي للحوثيين على أحياء سكنية؛ وكان من بين الأهداف التي أصابها القصف مستشفى الثورة.

وحصلت الجزيرة على تسجيل مصور يُظهر استهداف ميليشيا الحوثي وموالين لها بالدبابات حياً سكنياً في وسط تعز. وكانت المدينة هدفاً لأعنف قصفٍ بالدبابات والقذائف يستهدف المناطق والمباني السكنية.

كما تعرضت مقارُ مدنيةٌ حيوية في تعز لقصف مليشيا الحوثي والموالين لها من قوات الرئيس المخلوع علي صالح.

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