زلزال نيبال يقتل 3124 شخصا و"يونيسيف" تحذر

أثر الدمار الذي خلفه زلزال نيبال (الأناضول)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من تعرض قرابة مليون طفل بنيبال لأمراض خطيرة جراء الأوضاع الإنسانية السيئة .

وقالت إن حوالي مليون طفل "تضرروا بشدة" جراء الزلزال الذي ضرب نيبال السبت الماضي وقضى فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وقال المتحدث باسم المنظمة : "ما نعلمه في هذه اللحظة أن هناك حوالي مليون طفل يتعرضون للخطر بشكل كبير" موضحا أن اهتمام المنظمة الرئيسي الآن ينصب على الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الطعام والماء على وشك النفاد.



وبرغم بدء وصول بعض المساعدات، مازالت بعض المناطق البعيدة عن العاصمة "كتماندو" تنتظر العون في ظل صعوبة الوصول إليها نتيجة الانهيارات الأرضية وتصدع الطرق وانقطاع الاتصالات.



وكانت السلطات النيبالية قد أكدت صباح اليوم (الإثنين) ارتفاع الوفيات إلى إلى 3214 شخصا، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.9 درجات، وهو الأسوأ منذ زلزال العام 1934، الذي قضى فيه ثمانية آلاف وخمسمائة شخص، وأصيب أكثر من ستة آلاف وخمسمائة آخرين.