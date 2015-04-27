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حالات اختناق بين سكان إدلب عقب ضرب قوات الأسد لها

27/4/2015
طفل يعاني من حالة اختناق نتيجة القصف (الأناضول)

أصيب نحو 50 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال ، بحالات اختناق، نتيجة إلقاء طيران النظام السوري براميل متفجرة، يعتقد أنها تحتوي غازات كيميائية سامة على بلدة "كفر عويد" في جبل الزاوية بريف إدلب، في وقت باكر من صباح اليوم الأثنين

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، بأن المصابين تم نقلهم إلى المشفى الميداني، وخضعوا للعلاج بجرعات الأوكسجين والغسل بالماء.

ونقلا عن نشطاء بالمنطقة أكدوا أن حالة من الرعب سادت منطقة جبل الزاوية بعد الحادثة، فيما نزح معظم أهالي كفر عويد إلى البلدات المجاورة، خوفاً من استهدافها من جديد.

 
وفي السياق ذاته استهدفت طائرات النظام  أمس الأحد بريف إدلب بعشرات الغارات الجوية، ما أدى مقتل أكثر من 70 شخصاً، أغلبهم في بلدة دركوش غرب إدلب، التي قتل فيها نحو 50 شخصاً، وبلدة جوزف جنوباً التي قتل فيها 15 شخصاً.

واتهمت المعارضة السورية النظام مراراً، في الآونة الأخيرة، باستخدام غازات كيميائية سامة في عدة مناطق بإدلب ريفها، أبرزها استهداف مدينة سرمين، التي راح ضحيتها 6 أشخاص إلى جانب عشرات حالات الإصابة بالاختناق.


هذا، وتشهد مدينة إدلب وريفها، منذ سيطرة فصائل المعارضة في 28 مارس الماضي عليها، قصفًا متواصلًا لطيران النظام الحربي، أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وأدى إلى دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

 

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