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السيسي يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان

27/4/2015

الرئيس المصري – عبد الفتاح السيسي

استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إيجاد برلمان "يشرع ويراقب" لإنجاز خارطة الطريق ..

 وأكد السيسي عدم التدخل في أحكام القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا ، وفي كلمته خلال احتفال مصر بعيد العمال (الإثنين) قال السيسي إن مصر لن يبنيها إلا المصريون بأنفسهم، ودعا السيسي الشعب بكل طوائفه للمشاركة في مواجهة "الإرهاب".

وطالب عبدالفتاح السيسي، الشباب بالاستفادة من "فرص العمل المتاحة" بدلا من انتظار فرص عمل بالحكومة- حسب قوله  .. كاشفا عن أن الدولة ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة لتطوير التعليم الفني يساعد على إيجاد عمالة ماهرة لتلبية الاحتياجات من العمالة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن كل مليون طفل يولد في مصر يحتاج إلى نحو 200 مليار جنيه لتوفير التعليم والسكن والصحة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، مما يتطلب بذل مجهود من أجل تحقيق خريطة المستقبل، وأكد أيضا اهتمام الدولة بحرية القضاء والإعلام دون أي تدخل – حسب قوله.

 

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